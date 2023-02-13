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​За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 138 340 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів
Фото: скрін відео

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 138 340 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 138340 (+560) осіб ліквідовано
  • танків – 3283 (+3)
  • бойових броньованих машин – 6492 (+4)
  • артилерійських систем – 2290 (+3)
  • РСЗВ – 465 (+0)
  • засоби ППО – 234 (+0)
  • літаків – 296 (+0)
  • гелікоптерів – 286 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
  • крилаті ракети – 857 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)
  • спеціальна техніка – 217 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, під Вугледаром, на Донеччині, ЗСУ розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока.

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