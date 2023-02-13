​За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 138 340 військових.

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 138 340 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 138340 (+560) осіб ліквідовано

танків – 3283 (+3)

бойових броньованих машин – 6492 (+4)

артилерійських систем – 2290 (+3)

РСЗВ – 465 (+0)

засоби ППО – 234 (+0)

літаків – 296 (+0)

гелікоптерів – 286 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)

крилаті ракети – 857 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)

спеціальна техніка – 217 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, під Вугледаром, на Донеччині, ЗСУ розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока.