​За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 138 340 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 138340 (+560) осіб ліквідовано
- танків – 3283 (+3)
- бойових броньованих машин – 6492 (+4)
- артилерійських систем – 2290 (+3)
- РСЗВ – 465 (+0)
- засоби ППО – 234 (+0)
- літаків – 296 (+0)
- гелікоптерів – 286 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
- крилаті ракети – 857 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)
- спеціальна техніка – 217 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, під Вугледаром, на Донеччині, ЗСУ розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока.