Головне за день. Неділя, 12 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, нові санкції проти росіян, ворожі обстріли, наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії. Яким запам’ятається 354-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України минулої доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога.

Противник завдав 2 ракетних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 12 лютого – в новині.

Вранці у неділю, 12 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли Нікополь.

За словами керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, агресор гатив зі ствольної артилерії. Загинула 53-річна жінка, 87-річна пенсіонерка отримала осколкове поранення. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності санкціям РНБО проти двох сотень осіб, повʼязаних із Російською Федерацією.

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця — Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Проти осіб, які потрапили до списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років. Указ набуває чинності сьогодні.

Кількість загиблих через землетрус у Туреччині та Сирії перевищила 33 тисячі людей.

“Загинуло 29 605 громадян. У роботах, які проводяться в зоні землетрусу, задіяно 233 320 осіб і 12 322 одиниці техніки та будівельної техніки. 147 934 наших громадян, які опинилися в зоні землетрусу, евакуювали в інші провінції”, – йдеться у повідомленні Управління по боротьбі зі стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями при уряді Туреччини (AFAD).

Наразі у районі лиха працюють 70 літаків, 167 гелікоптерів, 24 кораблі, 45 дронів, 9 безпілотників.

У Сирії загальна кількість смертей становить 3 576 людей, пише CNN. У контрольованих повстанцями районах на північному заході, за даними групи цивільної оборони “Білі шоломи” – 2 168 загиблих. 1 408 смертей у контрольованих урядом частинах Сирії, повідомили сирійські ЗМІ.

У понеділок, 13 лютого, у Київській, Одеській, Дніпропетровській областях та столиці не відключатимуть електроенергію.

“На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!