Крижини дрейфували на відстані 150 метрів від берега.

У Дніпропетровській області поблизу села Шульгівка рятувальникам довелося знімати рибалок з дрейфуючих крижин.

По це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

12 лютого об 11:50 до служби порятунку звернулися очевидці. Вони розповіли про дві крижини з людьми, які дрейфують на відстані 150 метрів від берега.

На місце відправили водолазно-рятувальну групу, яка зняла з криги 35 рибалок. Ще шістьох врятували місцеві мешканці.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в Україні збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості риб.