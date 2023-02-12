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На Дніпропетровщині 41 рибалку зняли з дрейфуючих крижин

Крижини дрейфували на відстані 150 метрів від берега.

На Дніпропетровщині 41 рибалку зняли з дрейфуючих крижин
Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області поблизу села Шульгівка рятувальникам довелося знімати рибалок з дрейфуючих крижин.

По це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

12 лютого об 11:50 до служби порятунку звернулися очевидці. Вони розповіли про дві крижини з людьми, які дрейфують на відстані 150 метрів від берега.

На місце відправили водолазно-рятувальну групу, яка зняла з криги 35 рибалок. Ще шістьох врятували місцеві мешканці.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в Україні збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості риб.

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