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На Херсонщині загинули двоє чоловіків, які підірвались на російській міні

Вони їхали на автівці польовою дорогою.

На Херсонщині загинули двоє чоловіків, які підірвались на російській міні
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Трагедія сталася зранку у неділю, 12 лютого, поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. 

Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці. 

Нагадаємо, що 31 січня поблизу села Музиківка на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні.

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