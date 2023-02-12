У Маріуполі зараз до 35 тис. окупантів, - Андрющенко

Багато систем ППО знаходиться у Маріуполі та на околицях.

Росіяни стягують у Маріуполь живу силу та техніку й концентрують певний резерв навколо міста.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Громадське радіо.

«Станом на сьогодні кількість російських окупантів, які розквартировані у Маріуполі й навколо зросла приблизно до 35 тисяч і продовжує зростати. Окупанти кажуть, що вони готуються до наступу у напрямку Вугледару, що готуються виконати наказ Путіна захопити Запоріжжя до 1 березня», – каже Андрющенко.

За його словами, фактично це і є резерв доукомплектування тих сил, які вони відводять із фронту.

«Щодо техніки, то техніки не так багато. Є танки Т-62 і такий собі мотлох, який має проблеми з двигунами. Частково навіть самі росіяни виводять з ладу техніку аби не брати участь у військових операціях. Дуже багато систем ППО знаходиться у Маріуполі та на околицях», – каже радник.

Це пояснюється тим, що вони мають прикрити Маріуполь, щоб убезпечити склади, казарми, повітряний простір, який активно використовує російська авіація.

"З кінця жовтня і до сьогодні Маріуполь найбільший військово-логістичний вузол окупантів, який є на півдні нашої країни, дуже зручно забезпечувати постачання до лінії фронту», – підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти заборонили продавати алкоголь військовим росармії. Таким чином вони сподіваються зменшити число перестрілок між ними.