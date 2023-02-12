На Лиманському напрямку минулої доби було 424 обстріли, - Східне угруповання

Окупанти завдали рекордну кількість артилерійських ударів на Лиманському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

"Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський напрямок. Там 167 разів противник завдав удари різними типами ствольної реактивної артилерії, сталося 41 боєзіткнення в ході якого ворог втратив 212 військових вбитими та 315 пораненими. Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу - це Лиманський напрямок. Там вже багато днів поспіль ворог ставить рекорди по враженню артилерійським вогнем. Цієї доби було 424 обстріли та 23 боєзіткнення", - наголосив Череватий.

Нагадаємо, що 11 лютого, у битві за Бахмут прикордонники збили другий за тиждень бойовий літак окупантів.