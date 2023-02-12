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Росія залучає курдів до атак дронами по Україні, - ГУР

Оператори дронів 10 лютого спілкувалися діалектом курдської мови.

Росія залучає курдів до атак дронами по Україні, - ГУР
Фото: Андрій Нєбитов

Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців для організації атак дронів по території України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, яке оприлюднило перехоплення розмови двох операторів Shahed.

Так, 10 лютого, під час чергової масованої атаки по Україні, ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів, які уточнюють координати цілі.

При цьому оператори спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Це говорить про те, що командування РФ залучає до атак по території України курдських інструкторів, які навчають окупантів використанню безпілотників.

Під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.

Нагадаємо, що 11 лютого Повітряні сили знищили чотири російські дрони "Shahed" та один "Орлан".

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