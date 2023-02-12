Країни ЄС повинні працювати над кращим розподілом українських біженців, - голова МВС Німеччини

"Наразі Польща прийняла понад 1,5 млн українських біженців, Іспанія – 160 тисяч. Так залишатися не може".

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що країни Європи повинні працювати над кращим розподілом українських біженців.

Про це вона сказала виданню Bild am Sonntag, передає "Європейська правда".

За її словами, інші країни ЄС можуть зробити більше, щоб полегшити напругу в сусідів України, що прийняли велику кількість цивільних осіб, які тікали від вторгнення Росії.

"Особливо повинні відчути полегшення наші східноєвропейські сусіди. Наразі Польща прийняла понад 1,5 млн українських біженців, Іспанія – 160 тисяч. Так залишатися не може", - зазначила Фезер.

Вона стверджувала, що потрібна краща координація, якщо триваючі російські атаки спричинять нову хвилю біженців, які прагнуть втекти від насильства.

Станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тисяч українських дітей, які втекли від війни.

Нагадаємо, дослідницька компанія Gradus Research проаналізувала динаміку міграційних настроїв українців від перших днів повномасштабного вторгнення. Зазначається, що майже половина з тих, хто покинув місце постійного проживання, вже повернулися.

Війна Росії проти України докорінно або сильно змінила життя переважної більшості населення - це декларують 82% опитаних. І хоча 61% українців залишилися на своєму постійному місці проживання, інші були змушені переїхати до безпечніших місць. З них 82% мігрували в межах області чи України, тоді як 18% переїхали за кордон. Переважна більшість мігрантів - мешканці східних областей.

За даними ООН, війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни.