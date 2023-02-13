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Американські військові збили літаючий октагон, який міг шпигувати за військовими обʼєктами

Обʼєкт, ймовірно, літав над військовими обʼєктами США і становив загрозу цивільній авіації, а також був потенційним інструментом для спостереження. 

Американські військові збили ще один повітряний літаючий обʼєкт – вже четвертий. Його виявили над озером Гурон у Мічигані, пише The Guardian із посиланням на урядовицю штату Гретчен Вітмер. 

"Я рада повідомити, що його швидко, безпечно і надійно усунули", – сказала вона. 

Вважається, що непізнаний об’єкт, описаний як "восьмикутна структура" з прикріпленими до нього мотузками, був тим самим, який зафіксували радаром над Монтаною в суботу. Його збили ракетою класу "повітря-повітря" із винищувача F-16 у той момент, коли він летів через район Великих озер на висоті 20 000 футів і міг становити загрозу для цивільних літаків.

Пентагон повідомив, що обʼєкт, ймовірно, літав над військовими обʼєктами США і становив загрозу цивільній авіації, а також був потенційним інструментом для спостереження. 

Обʼєкт після збиття упав у канадські води. 

Октагон став четвертим непізнаним літаючим об’єктом, збитим винищувачами США чи Канади цього місяця. Надзвичайна серія військових втручань почалася 4 лютого, коли біля узбережжя Південної Кароліни було збито велику повітряну кулю. На цей об'єкт претендував Китай, хоча Пекін наполягав на тому, що брав участь у невинних дослідженнях погоди. У п’ятницю біля узбережжя Аляски було збито об’єкт розміром із невеликий автомобіль, а в суботу – над Юконом у Канаді – подібний літаючий об’єкт.

Фото: Мапа виявлення обʼєктів, The Guardian

За даними Державного департаменту, Китай має “флот” повітряних куль для спостереження різних форм і розмірів, який він розгорнув на п’яти континентах. 

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