"Люк Скайвокер" озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога"

Це - лише один із заходів, який він зробив, щоб підтримати Україну в боротьбі з "імперією зла" Володимира Путіна.

Актор Марк Гемілл, який зіграв роль Люка Скайвокера в "Зоряних війнах", озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога".

Про це пише видання Politico.

"Минулого року додаток отримав оновлення на тему "Зоряних воєн". Це - лише один із заходів, який Гемілл зробив, щоб підтримати Україну в боротьбі з "імперією зла" Володимира Путіна", - пише видання.

В ексклюзивному інтерв’ю Гемілл наголосив, що його посада амбасадора проєкту "Армія дронів" - платформи збору коштів United24 - є найважливішою роллю, яку він коли-небудь грав.

"Я - актор, я займаюся ілюзією та фантазією... Але роль допомоги Україні - набагато важливіша, ніж те, що я звик робити. І я із задоволенням це роблю", - сказав він.

Гемілл також зазначив, що він не лише посол, але й "хороший солдат" і зробить усе, про що його попросить Володимир Зеленський.

Минулого тижня також повідомлялося, що Гемілл продає підписані плакати, щоб зібрати гроші на забезпечення української армії безпілотниками. Актор розповів, що не продавав речі з автографами з 2017 року, коли вийшов епізод "Зоряні війни: Останні джедаї".

"Це справді повернення джедаїв", - прокоментував він.

Нагадаємо, у вересні минулого року Гемілл приєднався до проекту United24 в якості амбасадора. Він став першим послом, який допомагає збирати кошти на підтримку наших захисників на "Армію дронів". Уже в жовтні Гемміл допоміг зібрати 500 безпілотників для "Армії дронів".

Нового амбасадора представили під час онлайн-дзвінка з Зеленським, який висловив Геміллу вдячність за підтримку українського народу.