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Унаслідок обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, - УЗ

Наразі для поїзда 102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою буде Миколаїв.

Унаслідок обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, - УЗ
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич

У результаті обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, тому для поїзда 102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

Із Миколаєва до Херсона пасажирів буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що очікують на рейс у київському напрямку.

"Ремонт колії вже у процесі, про можливі зміни в наступних рейсах Укрзалізниця повідомить додатково. Продовжуємо рух", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російські війська вкотре обстрілювали місто Херсон. Через ворожі удари пошкоджене приміщення залізничного вокзалу.

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