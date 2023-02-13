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Окупанти продовжують зміцнювати оборону в Запорізькій області

Російські планувальники, схоже, мають дилему: зосередитися на протидії прориву сил оборони в Запорізькій області чи в Луганській. 

Окупанти продовжують зміцнювати оборону в Запорізькій області
Запорізька область (ілюстративне фото)
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Станом на 7 лютого 2023 року зображення з відкритих джерел вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжила зміцнення оборонних укріплень у центрі Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка.

Станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у твіттері.

"Попри нинішній оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія як і раніше стурбована охороною кінцівок своєї розширеної лінії фронту", – вважають у британському міністерстві.

Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, а лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 км.

"Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та Крим. Успіх України в Луганську ще більше підірве оголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас", – додали в повідомленні. 

Рішення про протидію якій саме із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників.

Нагадаємо, в ОК "Південь" зазначили, що росіяни готові до оборони і активних дій на Запорізькому напрямку. Активність у напрямку правобережжя Херсонської області не спостерігається, хоча уздовж островів, у дельті Дніпра, ворог постійно ініцією ДРГ. 

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