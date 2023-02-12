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Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб

Маріуполь чекає на ЗСУ.

Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У захопленому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб “Малюй на снігу – Їб@ш русню”, щоб показати, скільки у місті українців.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, всі фото надіслали звичайні люди з Маріуполя.

“Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі”, – написав Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

 

Нагадаємо, станом на сьогодні кількість російських окупантів, які розквартировані у Маріуполі й навколо, зросла приблизно до 35 тисяч. 

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