У захопленому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб “Малюй на снігу – Їб@ш русню”, щоб показати, скільки у місті українців.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, всі фото надіслали звичайні люди з Маріуполя.

“Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Кращі люди на світі”, – написав Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Нагадаємо, станом на сьогодні кількість російських окупантів, які розквартировані у Маріуполі й навколо, зросла приблизно до 35 тисяч.