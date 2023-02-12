В окупованому Бердянську "міліція" пострілами в повітря розігнала пенсіонерів

Люди займали чергу з вечора щоб отримали 10 тис. рублів пенсії.

Сьогодні зранку в окупованому Бердянську Запорізької області “міліція” розігнала пострілами у повітря пенсіонерів, які вимагали виплатити їм пенсії.

Про це повідомляє у Telegram Бердянська міська військова адміністрація.

“Вчора, 11 лютого, у поштовому відділенні на вулиці Довганюка пенсіонери, щоб отримати 10 тисяч рублів виплат, займали чергу з опівночі. Вранці утворилася тиснява, і люди виламали двері поштового відділення. У підсумку приїхала так звана "міліція" і почала розганяти пенсіонерів пострілами в повітря”, – йдеться у повідомленні.

В адміністрації пояснили, що в Бердянську окупанти заборонили гривню, тож люди вимушені брати їхні рублі, аби вижити. Оскільки жодної налагодженої системи на тимчасово окупованих територіях немає, бердянцям доводиться днями стояти в чергах, аби отримати виплати чи сплатити за послуги.

Нагадаємо, внаслідок удару по аеродрому в Бердянську знищено більше ста окупантів. Також постраждали російський склад з боєприпасами та паливом і радіолокаційна станція.