З 13 лютого у Бахмут пускатимуть за спецперепустками

ОВА оприлюднила алгоритм дій для медійників, які планують працювати у Бахмуті.

З понеділка, 13 лютого, в’їзд до Бахмуту на Донеччині буде обмежений, діятимуть спеціальні перепустки.

Про це повідомила Донецька ОВА.

«До уваги журналістів. Просимо звернути увагу на те, що з 13 лютого доступ до м. Бахмут можливий лише за спеціальними перепустками. Робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією», — йдеться у повідомленні.

Адміністрація також оприлюднила алгоритм дій для представників ЗМІ, які планують працювати у Бахмуті.

Нагадаємо, що 11 лютого Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що попри постійний тиск ворога, ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.

За даними Східного угруповання ЗСУ, на Бахмутському напрямку за минулу добу 167 разів противник завдав удари різними типами ствольної і реактивної артилерії. Сталося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військових вбитими та 315 пораненими.