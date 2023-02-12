З Куп'янського району вивезли дев'ятьох людей, які рятуються від російських обстрілів

Загони швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України евакуювали 9 людей з населених пунктів Куп'янського району, які обстрілюють росіяни.

Про це Товариство Червоного Хреста України повідомило у Facebook.

"За останні два тижні обстріли в районі почастішали і більше людей просять вивезти їх у безпечне місце. Загін швидкого реагування виїжджає в населені пункти та евакуює тих, хто самостійно цього зробити не може з різних причин", - повідомило ТЧХУ.

Серед евакуйованих - багато людей похилого віку, їх розселяють у гуртожитках Харкова, забезпечуючи на перший час всім необхідним для життя.

Нагадаємо, до безпечніших регіонів вже перемістилися більш ніж 80 тис. мешканців прифронтових і нещодавно звільнених територій.