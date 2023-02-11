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Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати Бахмут, - Залужний

На деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції.

Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати Бахмут, - Залужний
Фото: ОПУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поспілкувався телефоном з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

"Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - написав Залужний.

Залужний і Міллі також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. 

"Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під Бахмутом Донецької області прикордонники та артилеристи розбили чотири групи російських штурмовиків.

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