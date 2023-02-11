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Укрзалізниця вдруге запускає "Поїзд Єднання", який поїде з Ужгорода до Краматорська

"Поїзд Єднання" 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей від Рахова до Маріуполя.

Укрзалізниця вдруге запускає "Поїзд Єднання", який поїде з Ужгорода до Краматорська
Фото: Вікіпедія

"Укрзалізниця" вдруге запускає "Поїзд Єднання", який проїде всю країну із заходу на схід, з'єднавши 9 областей за маршрутом з Ужгорода до Краматорська.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Поїзд Єднання" №104/103 відправиться з Ужгорода 16 лютого об 11:45.

Підписати послання захисникам можна буде на шляху проходження рейсу: Мукачево - о 13:05; Свалява - о 13:40; Воловець - 14:19; Лавочне - о 14:59; Славське - о 15:21; Львів - о 17:30; Полтава-Південна о 6:22; Лозова - о 8:50; Слов'янськ - о 11:13. Поїзд прибуває до Краматорська об 11:40.

Зворотно, з Краматорська, рейс поїзда № 103/104 вирушить до Львова 17 лютого о 12:40 і прибуде до Львова о 6:25. Квитки на рейс вже доступні в додатку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті і в касах вокзалів.

У прес-службі також нагадали, що перший "Поїзд Єднання" 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область).

"Прапор був переданий українським морякам. Місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення поки невідомо", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що 8 лютого Укрзалізниця відновила сполучення №802/801 Чернівці - Львів через Тернопіль, Заліщики та Чортків вагонами сидячого типу. 

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