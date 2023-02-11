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Росіяни втратили у Мелітопольському районі склад із боєкомплектом і технікою та частину солдатів

А в Токмацькому районі "прилетіло" в одне зі сіл, яке окупанти обрали для проживання.

Росіяни втратили у Мелітопольському районі склад із боєкомплектом і технікою та частину солдатів
Фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

Російські окупанти зазнали нових втрат у Мелітопольському районі Запорізької області.

Як розповів очільник Мелітополя Іван Федоров, за попередніми даними, у рашистів поменшало боєкомплекту техніки і особового складу.

"В Мелітополі було яскраво на території промислового підприємства, де окупанти зберігали техніку. В Мелітопольському районі мінус розташування рашистів у Мирному. В Токмацькому районі прилетіло в одне з сіл, яке окупанти обрали для проживання - після цього загарбники півночі метушилися", - розповів Федоров.

Міський голова Мелітополя зазначив, що вороги продовжують прикриватися мирними жителями. Для цього розставляють свою техніку і системи ППО у житлових кварталах.

Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 10 лютого, в тимчасово окупованому Мелітополі було чути звуки вибухів.

Днями українські захисники влучили в аеродром в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

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