Через російську агресію в Україні загинула 461 дитина, - Офіс Генпрокурора

За інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула в Україні внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Станом на ранок 11 лютого більш ніж 1383 дитини постраждали в Україні внаслідок російського вторгнення. Понад 922 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Через бомбардування та обстріли росармії було пошкоджено 3126 закладів освіти. 338 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, днями через обстріли Марганця на Дніпропетровщині було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина.