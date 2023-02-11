На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці спрацювала ППО
На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці спрацювала ППО
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
На Львівщині на дорогу впала російська ракета, що не розірвалася
На Львівщині на дорогу впала російська ракета, що не розірвалася
Окупанти атакували Дніпропетровську область "шахедами" і ракетами
Окупанти атакували Дніпропетровську область "шахедами" і ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни двічі за ніч атакували Одещину авіацією, чотири авіабомби скинули на острів Зміїний

Людських втрат та постраждалих немає.

Росіяни двічі за ніч атакували Одещину авіацією, чотири авіабомби скинули на острів Зміїний
Фото: EPA/UPG

У ніч на 11 лютого російські окупанти двічі атакували територію Одещини авіацією.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", рашисти намагалися створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, тож спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.

"Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби. А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону", - розповіли військові.

Людських втрат та постраждалих немає, додали в командуванні.

Нагадаємо, 10 лютого під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 13 ворожих ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також