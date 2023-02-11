Росіяни двічі за ніч атакували Одещину авіацією, чотири авіабомби скинули на острів Зміїний

Людських втрат та постраждалих немає.

У ніч на 11 лютого російські окупанти двічі атакували територію Одещини авіацією.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", рашисти намагалися створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, тож спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.

"Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби. А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону", - розповіли військові.

Людських втрат та постраждалих немає, додали в командуванні.

Нагадаємо, 10 лютого під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 13 ворожих ракет.