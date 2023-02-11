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Байден зустрінеться з Дудою протягом 20-22 лютого

Також запланована зустріч із лідерами "Бухарестської дев'ятки".

Байден зустрінеться з Дудою протягом 20-22 лютого
Фото: facebook/Andrzej Duda

Президент США Джо Байден відвідає Польщу протягом 20-22 лютого, повідомляє "Європейська правда".

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, американський президент зустрінеться з польським колегою та лідерами "Бухарестської дев'ятки".

Темами розмови стануть двостороння співпраця й підтримка України.

"Крім того, президент Байден виступить із промовою з нагоди річниці жорстокого й неспровокованого вторгнення Росії в Україну, розповідаючи про це, як США згуртували світ для підтримки українського нароуд в захисті свободи й демократії", - додала Жан-П'єр.

Нагадаємо, нещодавно інформацію про візит Байден до Польщі підтвердив голова управління міжнародної політики Канцелярії польського президента Мартін Пшидач.

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