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Рятувальники ДСНС обстежили 110 будівель з початку проведення робіт у Туреччині

Рятувальні роботи тривають.

Рятувальники ДСНС обстежили 110 будівель з початку проведення робіт у Туреччині
Фото: Пресслужба ДСНС

Українські бійці ДСНС проводять рятувальні роботи у постраждалих від землетрусу районах Туреччини

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

З початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 110 будівель та розібрано 52 завала. 

Також вони надали медичну допомогу одній дитині та деблокували тіла чотирьох загиблих осіб, з них двох дитин.

Рятувальні роботи тривають.

У ДСНС зазначили, що міжнародну допомогу надають 90 країн, в рамках Механізму цивільного захисту ЄС направлено 38 міських пошуково-рятувальних команд.

Всього до пошуково-рятувальної операції залучено 141 тис. осіб - рятувальників, пожежних, медиків, військовослужбовців, поліцейських, представників служби безпеки, волонтерів.

Нагадаємо, 8 лютого частина зведеного загону ДСНС прибула до аеропорту міста Газіантеп у Туреччині. Друга група рятувальників їде у Туреччину наземним шляхом. Вона приєднається до колег одразу по прибуттю на місце призначення.

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