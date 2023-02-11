На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці спрацювала ППО
На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці спрацювала ППО
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
На Львівщині на дорогу впала російська ракета, що не розірвалася
На Львівщині на дорогу впала російська ракета, що не розірвалася
Окупанти атакували Дніпропетровську область "шахедами" і ракетами
Окупанти атакували Дніпропетровську область "шахедами" і ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти за добу 63 рази обстріляли Херсонщину

Росіяни вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків.

Окупанти за добу 63 рази обстріляли Херсонщину
Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Минулої доби російські загарбники 63 рази обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, окупанти вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також над областю було збито 4 БПЛА.

"Херсон російська армія обстрілювала 16 разів - ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки та будівля залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби у Херсонській області через агресію РФ 3 мирних жителі зазнали поранення різного ступеня тяжкості. За даними правоохоронців, поліція відкрила 29 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Нагадаємо, що на території Херсонської області запроваджується заборона фото- й відеофіксації та використання відеореєстраторів на автомобілях, що не залучені до здійснення заходів режиму воєнного стану. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також