Окупанти за добу 63 рази обстріляли Херсонщину

Минулої доби російські загарбники 63 рази обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, окупанти вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також над областю було збито 4 БПЛА.

"Херсон російська армія обстрілювала 16 разів - ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки та будівля залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби у Херсонській області через агресію РФ 3 мирних жителі зазнали поранення різного ступеня тяжкості. За даними правоохоронців, поліція відкрила 29 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Нагадаємо, що на території Херсонської області запроваджується заборона фото- й відеофіксації та використання відеореєстраторів на автомобілях, що не залучені до здійснення заходів режиму воєнного стану.