Головне за ніч. Субота, 11 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, атака шахедів на Дніпропетровщині, наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.

Авіація Сил оборони доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також чотирьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інші важливі об’єкти противника.

Росія минулої доби завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Було випущено 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.

"...Ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збито", - зазначили в командуванні.

Також окупанти здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Попри значні втрати російська армія продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу українські захисники ліквідували 1140 російських окупантів. Станом на 11 лютого армія РФ втратила вже орієнтовно 136880 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі Росія атакувала енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині.

"Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один - у Нікопольському.

"У Криворізькому - один і той самий об’єкт атакували двічі за добу", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами керівника ОВА, на місцях влучань є суттєві руйнування і спалахнули пожежі. Рятувальники їх загасили. Жертв серед населення немає.

У ніч на 11 лютого російські окупанти двічі атакували територію Одещини авіацією.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", росіяни намагалися викликати паніку серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, тож спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.

"Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби. А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону", - розповіли військові.

Людських втрат та постраждалих немає, додали в командуванні.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула понад 23,8 тисячі.

"20 318 громадян загинули у провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адияман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елазиґ, врятовано 80 088 наших громадян. З регіону в інші провінції евакуювали 91 511 постраждалих від стихії", - повідомили в Директораті із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.

У Сирії відомо про понад 3500 жертв.

У регіоні працюють 31 254 пошуково-рятувальні групи. Чисельність пошуково-рятувального персоналу з інших держав становить 7716 осіб.

Група з 35 країн вимагатиме відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Серед них - США, Німеччина та Австралія.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-нараді за участю 35 міністрів, на якій розглядалась заборона російських та білоруських спортсменів.

Зеленський нагадав, що внаслідок російської агресії загинули 228 українських спортсменів і тренерів.

“Якщо є олімпійський вид спорту з вбивствами та ракетними ударами, ви знаєте, яка збірна займе перше місце”, - сказав він міністрам.

Британський міністр спорту Люсі Фрейзер заявила, що зустріч була дуже продуктивною. “Я дуже чітко висловила позицію Великої Британії: поки Путін продовжує свою варварську війну, Росія та Білорусь не повинні бути представлені на Олімпіаді”, - написала вона.

Заборону участі спортсменів із РФ та Білорусі підтримав і представник США.

Думки інших учасників розмови – в нашій новині.

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