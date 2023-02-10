Відсторонити Росію від Олімпіади-2024 вимагають 35 країн

Група з 35 країн вимагатиме відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Серед них - США, Німеччина та Австралія.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не потрібен бойкот, тому що всі країни одностайні", - сказала міністр спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-нараді за участю 35 міністрів, на якій розглядалась заборона російських та білоруських спортсменів.

Зеленський нагадав, що внаслідок російської агресії загинули 228 українських спортсменів і тренерів.

“Якщо є олімпійський вид спорту з вбивствами та ракетними ударами, ви знаєте, яка збірна займе перше місце”, - сказав він міністрам.

В свою чергу, британський міністр спорту Люсі Фрейзер заявила, що зустріч була дуже продуктивною.

“Я дуже чітко висловила позицію Великої Британії: поки Путін продовжує свою варварську війну, Росія та Білорусь не повинні бути представлені на Олімпіаді”, - написала вона.

Заборону участі спортсменів із РФ та Білорусі підтримав і представник США.

"Ми знаємо, що 70% російських спортсменів - військові. Я вважаю неприйнятним, щоб такі люди брали участь в Олімпійських іграх у нинішній ситуації, коли чесна гра явно для них нічого не означає", - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Однак міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що бойкот поки не розглядається, хоча раніше Україна погрожувала бойкотувати Ігри, якщо змагатимуться російські та білоруські спортсмени.

Каміль Бортничук зазначив, що більшість голосів - за винятком Греції, Франції, Японії - були за заборону виступати для спортсменів з Росії та Білорусі.

Міністерка культури та рівності Норвегії Аннет Треттебергстуен сказала, що “занадто рано” думати про бойкот, але додала, що “дивно та провокаційно”, коли МОК розглядає можливість дозволу російським спортсменам брати участь у змаганнях.

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах написав листа голові НОК України Вадиму Гутцайту, в якому закликав не бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі через можливий допуск до неї російських та білоруських спортсменів.