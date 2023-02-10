Федерація баскетболу Чехії закликала ФІБА не допускати росіян до участі у змаганнях

Чеська федерація баскетболу надіслала відкритий лист президентові Міжнародної баскетбольної федерації (ФІБА) Хамане Ньянгу, де висловилася проти повернення російських спортсменів на міжнародну арену, повідомляє чеський ресурс idnes.cz.

Федерація вважає, що міжнародні організації мають продовжити тиск на Росію.

"Рік тому думки більшості представників спортивного середовища були однозначно негативними і рішучими, але зараз з'являються різні примирні заяви міжнародних спортивних органів і Міжнародного олімпійського комітету, в яких допускається участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях на певних умовах.

Керівництво Чеської федерації баскетболу відкидає колективну провину, але продовжує дотримуватися своєї позиції та відкидає можливість повернення російських спортсменів під нейтральним прапором.

Національна та міжнародна спортивна влада, і особливо МОК, не повинні відмовлятися від зусиль для досягнення миру. Потрібно чинити тиск на Росію, у тому числі і забороною спортсменам виступати на міжнародних змаганнях", - йдеться у листі.