Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
ГоловнаСпорт

Федерація баскетболу Чехії закликала ФІБА не допускати росіян до участі у змаганнях

Національна федерація звернула до міжнародної федерації.

Федерація баскетболу Чехії закликала ФІБА не допускати росіян до участі у змаганнях

Чеська федерація баскетболу надіслала відкритий лист президентові Міжнародної баскетбольної федерації (ФІБА) Хамане Ньянгу, де висловилася проти повернення російських спортсменів на міжнародну арену, повідомляє чеський ресурс idnes.cz.

Федерація вважає, що міжнародні організації мають продовжити тиск на Росію.

"Рік тому думки більшості представників спортивного середовища були однозначно негативними і рішучими, але зараз з'являються різні примирні заяви міжнародних спортивних органів і Міжнародного олімпійського комітету, в яких допускається участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях на певних умовах.

Керівництво Чеської федерації баскетболу відкидає колективну провину, але продовжує дотримуватися своєї позиції та відкидає можливість повернення російських спортсменів під нейтральним прапором.

Національна та міжнародна спортивна влада, і особливо МОК, не повинні відмовлятися від зусиль для досягнення миру. Потрібно чинити тиск на Росію, у тому числі і забороною спортсменам виступати на міжнародних змаганнях", - йдеться у листі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також