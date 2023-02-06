НОК Чехії виступив проти бойкоту Олімпіади-2024

Олімпійський комітет Чехії (ЧОВ) виключив бойкот Олімпійських ігор 2024 року в Парижі незалежно від того, чи зможуть у них брати участь російські та білоруські спортсмени, повідомляє Іnside The Games.

"Олімпійський комітет Чехії підтримує чинні санкції за агресію в Україні, через які за рекомендацією МОК російські та білоруські спортсмени, щодо більшості видів спорту, не можуть виступати на міжнародних змаганнях.

Однак ми не думаємо про бойкот Ігор у Парижі". - йдеться у повідомленні.

"Ми не каратимемо чеських спортсменів за російську агресію", - пояснює своє рішення НОК Чехії.

Чеська Республіка брала участь у кожній Олімпіаді як незалежна країна, починаючи з зимових Ігор 1994 року в Ліллехаммері, відправляючи понад 100 спортсменів на кожну з літніх Олімпіад з моменту свого дебюту в Атланті 1996 року.