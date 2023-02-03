НОК України сформував план заходів у контексті можливості бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску атлетів з РФ та РБ

Відповідне рішення було ухвалене під час позачергового засідання Національного олімпійського комітету.

НОК України підготував план заходів щодо недопущення повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародні змагання, повідомляє suspilne.media:

НОКу України підготувати та направити письмові звернення до суб'єктів олімпійського руху: національних олімпійських комітетів країн світу, міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту та інших суб'єктів олімпійського руху - до 10 лютого. Отримати зворотній зв'язок від суб'єктів олімпійського руху - протягом 1 місяця з моменту звернення. НОКу України провести аналіз отриманої інформації за результатами консультації - протягом 1 місяця з отримання інформації. За підсумками проведеної роботи узагальнити і сформувати спільну позицію та винести її на обговорення позачергової Генеральної асамблеї - за результами підсумків протягом 2-х місяців.

Питання можливості бойкоту у підсумку було проголосовано членами НОК. Її підтримали 109 членів зі 112, присутніх на засіданні (три - утрималися).

"Якщо все ж таки будуть допущені російські і білоруські спортсмени до міжнародних змагань, то, на мою особисту думку, крайній захід - бойкотування Олімпійських ігор. Хочу, щоб всі це почули", - сказав перед голосуванням Гутцайт.