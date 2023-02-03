Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
ГоловнаСпорт

НОК України сформував план заходів у контексті можливості бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску атлетів з РФ та РБ

Відповідне рішення було ухвалене під час позачергового засідання Національного олімпійського комітету.

НОК України сформував план заходів у контексті можливості бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску атлетів з РФ та РБ
Фото: нок

НОК України підготував план заходів щодо недопущення повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародні змагання, повідомляє suspilne.media:

  1. НОКу України підготувати та направити письмові звернення до суб'єктів олімпійського руху: національних олімпійських комітетів країн світу, міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту та інших суб'єктів олімпійського руху - до 10 лютого.
  2. Отримати зворотній зв'язок від суб'єктів олімпійського руху - протягом 1 місяця з моменту звернення.
  3. НОКу України провести аналіз отриманої інформації за результатами консультації - протягом 1 місяця з отримання інформації.
  4. За підсумками проведеної роботи узагальнити і сформувати спільну позицію та винести її на обговорення позачергової Генеральної асамблеї - за результами підсумків протягом 2-х місяців.

Питання можливості бойкоту у підсумку було проголосовано членами НОК. Її підтримали 109 членів зі 112, присутніх на засіданні (три - утрималися).

"Якщо все ж таки будуть допущені російські і білоруські спортсмени до міжнародних змагань, то, на мою особисту думку, крайній захід - бойкотування Олімпійських ігор. Хочу, щоб всі це почули", - сказав перед голосуванням Гутцайт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також