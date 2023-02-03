Білий дім підтримує усунення російських та білоруських спортсменів від Олімпіади, але з умовою

Допуск можливий, якщо буде “абсолютно зрозуміло”, що вони не представляють свої країни.

США підтримують усунення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року, хіба що буде “абсолютно зрозуміло”, що вони не представляють свої країни.

Про це пише Politico з посиланням на Білий дім.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр не стала підтримувати пряму заборону на приїзд спортсменів із Росії та Білорусі.

За її словами, Сполучені Штати підтримали:

усунення національних керівних органів Росії та Білорусі від міжнародних спортивних федерацій,

усунення осіб, тісно пов'язаних з російською та білоруською державами, зокрема урядовців, з впливових посад та міжнародних спортивних федерацій, таких як ради та організаційні комітети;

заклик до національних та міжнародних спортивних організацій призупинити трансляцію спортивних змагань у Росії та Білорусі.

Якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить до участі російських та білоруських спортсменів, то використання офіційних російських чи білоруських прапорів, емблем чи гімнів має бути заборонено, заявила Жан-П'єр.

Нагадаємо, президент Національного олімпійського та паралімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс підтримав ідею МОК з приводу повернення росіян та білорусів у міжнародні змагання у нейтральному статусі. Однак він сумнівається, що російські спортсмени виконають усі умови, щоб брати участь у змаганнях.

МОК готовий розглянути можливість допуску атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. При цьому всі бажаючі будуть зобов’язані виступати у нейтральному статусі. Також спортсмени не повинні підтримувати війну Росії проти України і пройти обов’язкову перевірку на допінг.

Олімпійський саміт під головуванням президента МОК Томаса Баха одноголосно погодився прийняти ініціативу, запропоновану Олімпійською радою Азії (ОСА), що дозволяє спортсменам з РФ та РБ взяти участь у його змаганнях.

НОК України проведе онлайн-конференцію завтра, 3 лютого. Під час засідання обговорюватиметься питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024, на які можуть допустити представників Росії та Білорусі під нейтральним прапором.