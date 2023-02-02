Пропозицію заборонити Олімпійські ігри російським і білоруським спортсменам можуть підтримати до 40 країн

Зусилля повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення і широку пропаганду цих країн.

Польща сподівається, що до 10 лютого вдасться створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Великобританію та Канаду. Ця коаліція підтримає заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

“Враховуючи це, я не думаю, що ми зіткнемося з жорсткими рішеннями до Олімпіади, і, якщо ми будемо бойкотувати Ігри, коаліція, частиною якої ми будемо, буде достатньо широкою, щоб зробити проведення Ігор безглуздим”, – сказав міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук.

Міністри спорту Латвії, Литви, Естонії та Польщі також наголосили, що спроби Міжнародного олімпійського комітету повернути російських і білоруських спортсменів до змагань, навіть під нейтральним прапором, повинні бути відхилені.

"Зусилля повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення і широку пропаганду цих країн", - додали міністри.

Вони закликали “всі міжнародні спортивні організації та федерації” усунути російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань до закінчення війни.

В свою чергу, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США підтримують відсторонення російських і білоруських спортивних керівних органів від міжнародних спортивних організацій і заохочують організації призупинити трансляцію спортивних змагань в обидві країни.

Втім, якщо спортсменам дозволили брати участь у таких заходах, як Олімпійські ігри, “має бути абсолютно ясно, що вони не представляють російську чи білоруську державу”, - додала вона.

Нагадаємо, що МОК заявив про намір розглянути допуск росіян та білорусів до міжнародних стартів у нейтральному статусі, назвавши для них умови. Експерти Організації об'єднаних націй (ООН) з прав людини підтримали позицію МОК, спрямовану на допуск росіян до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

А організатори літньої Олімпіади-2024 у Парижі заявили, що дотримуватимуться рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до змагань під нейтральним прапором.