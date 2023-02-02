У Маріуполі знову пролунали вибухи, - Андрющенко

Після вибухів у місті було чутно детонацію.

Сьогодні, 2 лютого, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі знову лунали гучні вибухи.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Завод Ілліча в районі лікарні №1 п’ять гучних вибухів. Після вибухів пів міста насолоджується звуками детонації”, - написав він.

Андрющенко додав що, ймовірно, епіцентр вибухів в районі місця, де з травня росіяни облаштували казарми та склади.

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше сім гучних вибухів на Лівобережжі.