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У Маріуполі знову пролунали вибухи, - Андрющенко

Після вибухів у місті було чутно детонацію. 

У Маріуполі знову пролунали вибухи, - Андрющенко
Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 2 лютого, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі знову лунали гучні вибухи. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Завод Ілліча в районі лікарні №1 п’ять гучних вибухів. Після вибухів пів міста насолоджується звуками детонації”, - написав він. 

Андрющенко додав що, ймовірно, епіцентр вибухів в районі місця, де з травня росіяни облаштували казарми та склади. 

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше сім гучних вибухів на Лівобережжі.

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