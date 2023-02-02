Росіяни обстріляли дитячий садочок на Херсонщині

Люди, на щастя, не постраждали.

Російська армія зруйнувала черговий освітній заклад у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району”, - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань. Зокрема, був пошкоджений дах, вибиті вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка.

Люди, на щастя, при обстрілі не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, Росія відкрила масований вогонь по Комишанах Херсонської області. Станом на 14:43 відомо про чотирьох поранених: двох жінок, чоловіка і пʼятирічну дитину – хлопчика. Також сьогодні внаслідок ранкового обстрілу Комишан окупанти вбили жінку. Ворог влучив у її будинок.