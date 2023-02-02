У Білорусі завершилися спільні військові навчання з РФ, але Росія свою авіацію не забирає, - Генштаб

Окупанти проводять наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На полігонах Білорусі завершили спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил обох держав. Однак повернення російської авіації на аеродроми постійного базування не зафіксовано.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У командуванні зазначили, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Протягом доби окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області і трьох авіаударів. Крім цього, вороги здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Є жертви.

Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження росіян. Також наші захисники знищили російський БпЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління противника.

Загарбники продовжують активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Рашисти зазнають великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках вони обороняються.

За інформацією Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 2 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області;

наступальних угруповань противника не виявлено. Продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області; на Куп’янському ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка - Луганської;

ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка - Луганської; на Лиманському противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині;

противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині; на Бахмутському вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області;

вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда;

під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда; на Новопавлівському окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області;

окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області; на Запорізькому обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області;

обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області; на Херсонському артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

Нагадаємо, 2 лютого російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Окупанти використали зенітно-ракетний комплекс С-300. Наразі відомо про шістьох поранених внаслідок атаки.

Цього ж дня Росія відкрила масований вогонь по Комишанах Херсонської області. Станом на 14:43 було відомо про чотирьох поранених: двох жінок, чоловіка і пʼятирічну дитину – хлопчика.