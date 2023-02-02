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Цуренко прокоментувала перемогу над росіянкою у 1/8 фіналу турніру у Таїланді

Леся у першому сеті виграла всі гейми.

Цуренко прокоментувала перемогу над росіянкою у 1/8 фіналу турніру у Таїланді
Леся Цуренко
Фото: btu.org.ua

У другому раунді престижного турніра WTA 250 у Хуахіні (Таїланд) другий раунд змагань успішно подолала українки Леся Цуренко (WTA 126) яка зуміла завдати поразки росіянці Анні Калинській - 6:0, 6:7 (3-7), 6:4.

У післяматчевому інтерв'ю українка зізналася, що весь матч почувала себе дивно.

Маю сказати, що не дуже добре почувала себе протягом усього матчу і тому була дуже здивована, що зуміла так добре зіграти перший сет. Не знаю, можливо, через темряву чи я просто не звикла грати в таких умовах, але я відчувала дуже дивно весь матч, ніби мій ментальний стан то здіймався, то опускався, і, мабуть, це вплинуло на рахунок", - цетує Лесю btu.org.ua.

"Я щаслива, що змогла перемогти, але я не дуже задоволена деякими своїми ударами, тому, безумовно, завтра на мене чекає додаткове тренування".

Додамо, що стадію 1/8 фіналу здолала і Марта Костюк.

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