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Цуренко та Костюк вийшли у чвертьфінал турніру WTA у Таїланді

Трохи згодом компанію їм може скласти Ястремська.

Цуренко та Костюк вийшли у чвертьфінал турніру WTA у Таїланді
Леся Цуренко
Фото: Facebook

На престижному турнірі WTA 250 у Хуахіні (Таїланд) другий раунд змагань успішно подолали українки Леся Цуренко (WTA 126) та Марта Костюк (WTA 58).

У протистоянні з росіянкою Анною Калінською (WTA 54), яка виступає на турнірі в нейтральному статусі, менш рейтингова Цуренко здобула перемогу в трьох сетах - 6:0, 6:7 (3-7), 6:4.

Нагадаємо, у рамках 1/16 турніру Леся зламала опір представниці Бельгії Ісалін Бонавентюр (WTA 96) – 6:3, 4:6, 6:4.

У свою чергу Костюк на шляху до чвертьфіналу у двох сетах обіграла японку Нао Хібіно (WTA 137) – 6:3, 7:6 (9-7).

Додамо, що до 1/8 фіналу також вийшли Даяна Ястремська (WTA 101).

Зазначимо, що Цуренко та Ястремська можуть зустрітися у чвертьфіналі, якщо остання трохи пізніше переможе в 1/8 фіналу представницю Німеччини Тетяну Марію.

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