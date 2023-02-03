Глава МОК відповів відмовою на запрошення Зеленського відвідати Бахмут

У пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету прокоментували запрошення від президента України Володимира Зеленського до глави МОК Томаса Баха відвідати Бахмут.

"Президент МОК відвідав Україну влітку 2022 року на запрошення НОК. Під час цього візиту він зустрівся із постраждалими від війни спортсменами, побачив зруйновану спортивну інфраструктуру, а також зустрівся з президентом Зеленським для великого обговорення.

Після візиту вони також обмінялися номерами телефонів. Поки що планів щодо нового візиту в Україну немає", - йдеться у заяві.