У ФТУ пояснили відсутність найсильніших тенісистів у складі збірної їх надмірними фінансовими запитами

Віцепрезидент федерації – про відсутність Сачка та Крутих у збірній України.

Віцепрезидент та виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін розповів, що більше не веде переговорів щодо запрошення гравців до збірної. А також назвав причини, через які найсильніші українські тенісисти Олексій Крутих та Віталій Сачко відмовляються грати за національну команду.

"Зі мною гравці перестали спілкуватися. Я відійшов від проведення переговорів із гравцями.

Чи займається цим Михайло Філіма? По-перше, Михайло Філіма працює у Міністерстві головним тренером, він автоматично за це відповідає. Як капітан збірної у Кубку Біллі Джин Кінг він відповідає за запрошення дівчат.

Переговорами щодо матчу з Ліваном займалася Олена Андрєєва, вона займалася переговорами і з Сачком, і з Крутих. Їхні фінансові апетити нам не підходять", - цитує Зукіна btu.org.ua.

Раніше Зукін відповів на запитання, чому перша ракетка України Ангеліна Калініна не грає за збірну.