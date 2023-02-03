МОК засудив можливе рішення України бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску росіян

При цьому в організації розуміють прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту.

МОК на своєму офіційному сайті відреагував на рішення України не брати участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, якщо туди допустять росіян і білорусів.

В організації заявили, що створення скандалу навколо теми допуску передчасне.

"Дуже прикро загострювати цю дискусію загрозою бойкоту на цій передчасній стадії. Участь окремих, нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом на Олімпіаді в Парижі 2024 року поки що не обговорювалася", - сказано у заяві.

"МОК має взяти до уваги серйозне занепокоєння, висловлене двома спеціальними доповідачами Ради ООН з прав людини.

1 лютого 2023 року Спеціальний доповідач у галузі культурних прав і Спеціальний доповідач із питань сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості) випустили пресреліз, у якому зазначено: "Експерти ООН високо оцінили Міжнародний олімпійський комітет у розгляді питання щодо допуску окремих спортсменів Росії та Білорусі до участі в міжнародних спортивних змаганнях як нейтральних спортсменів. Ми закликаємо МОК ухвалити рішення в цьому напрямку і піти далі, забезпечивши недискримінацію будь-якого спортсмена за ознакою національності".

Також зазначається, що функціонери розуміють український народ і спортсменів, але не можуть піддаватися дискримінації.

Ми розуміємо прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які разом з усіма іншими українцями жахливо страждають від війни. Однак Олімпійський комітет та олімпійське співтовариство в ширшому плані також мають нездоланний обов'язок дотримуватися Олімпійської хартії та, ширше, міжнародних норм прав людини, які забороняють дискримінацію. Коли держави так відверто ігнорують права людини, ми маємо великий обов'язок підтримувати наші спільні цінності.

Два спеціальних доповідачі вже написали МОК у вересні 2022 року, щоб "висловити серйозну стурбованість щодо рекомендації заборонити російським і білоруським спортсменам та офіційним особам, таким як судді, брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності, як питання принципу. Це порушує серйозні питання про недискримінацію".

Міжнародне співтовариство також широко підтримує об'єднавчу олімпійську місію. У цьому відношенні варто виділити нещодавнє ухвалення резолюції "Спорт як фактор сталого розвитку" (A/77L.28) Генеральною Асамблеєю ООН 1 грудня 2022 року.

Ця резолюція визнає, що "великі міжнародні спортивні заходи мають бути організовані в дусі миру, взаєморозуміння та міжнародного співробітництва, дружби й толерантності, без будь-якої дискримінації, і що слід поважати об'єднавчий і примирливий характер таких заходів".

Резолюція, зокрема, "визнає Олімпійську хартію і те, що будь-яка форма дискримінації несумісна з приналежністю до Олімпійського руху".

Цю резолюцію було ухвалено консенсусом усіх держав-членів ООН, зокрема урядів України та Росії.

Важливо також зазначити, що всі інші НОКі дотримуються принципів Олімпійської хартії, включно з тими, чиї спортсмени постраждали від конфліктів і воєн на їхній території. Незважаючи на невимірні людські страждання, викликані занадто великою кількістю воєн у всьому світі сьогодні, жоден з інших НОКів не ставить під сумнів свою прихильність олімпійським принципам і об'єднавчій місії олімпійського руху. Інші НОКи, які також постраждали від конфліктів і воєн, ніколи не ставлять під сумнів участь своїх спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях", - сказано в повідомленні.

Насамкінець у МОК додали, що погрози України суперечать принципам олімпійського руху.

"Погроза бойкоту Олімпійських ігор, яку наразі розглядає НОК України, суперечить засадам олімпійського руху та принципам, які він відстоює. Бойкот є порушенням Олімпійської хартії, яка зобов'язує всі НОКи "брати участь в Олімпіадах, відправляючи спортсменів". Як засвідчила історія, попередні бойкоти не досягали політичних цілей і слугували лише для покарання спортсменів НОК, які бойкотують", - зазначає МОК.