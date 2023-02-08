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Українська тенісистка Світоліна наполягає на повній забороні російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024

Світоліна наголосила, що спорт і політика в Росії нероздільні.

Українська тенісистка Світоліна наполягає на повній забороні російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Українська тенісистка та бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна вважає, що необхідно заборонити участь російських і білоруських спортсменів на Іграх у Парижі 2024 року.

Про це повідомляє Associated Press.

“Це буде дуже сумно, і світові буде надіслано неправильне повідомлення, якщо Олімпіада залишиться з рішенням поставити їх (Росії та Білорусі) під нейтральним прапором”, – сказала Світоліна, і додала, що не вважає таке рішення правильним.

Світоліна наголосила, що спорт і політика в Росії нероздільні.

На думку спортсменки, Україна може бойкотувати Олімпіаду, якщо російських та білоруських спортсменів допустять на неї.

“Бойкот був би одним із варіантів, тому що очевидно те, що російська армія робить з українським народом, з Україною, для нас це жахливо”, – сказала Світоліна.

Вона зазначила, що не може собі уявити, щоб поїхати на Олімпіаду, ніби з Україною нічого не відбувається.

“Наші чоловіки і жінки зараз на передовій, воюють з російськими солдатами і гинуть за нашу країну, а також за нашу свободу”, – нагадала Світоліна.

Тенісистка підкреслила, що 24 лютого назавжди залишиться трагічним днем для кожного українця.

Нагадаємо, влітку минулого року Світоліна розкритикувала організаторів US Open-2022 за допуск на турнір росіян. Вона зазначила, що є багато причин не пускати спортсменів із Росії на змагання.

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