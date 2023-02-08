Через польську митницю юніорська збірна України не виступили у спринті на Кубку IBU

Останній в сезоні етап Юніорського Кубка IBU, який сьогодні стартував у естонському Хаанья розпочався для збірної України з неприємності. Причому початок історія отримала ще на стадії переміщення спортсменів до місця змагань, інформує biathlon.com.ua.

При перетині кордону, польською митницею було вилучено усю зброю нашої команди. До Естонії виїхав склад, який за тиждень буде заявлено на Юніорський чемпіонат Європи – усі, хто заявлений на сьогоднішні спринти плюс Олександра Меркушина. Але, прибувши на місце, тренуватись на стрільбищі наші спортсмени не змогли.

Питання з поверненням гвинтівок вдалось владнати лише вчора ввечері. Увесь цей час на кордоні перебували двоє тренерів команди, які одразу ж після повернення інвентарю виїхали до Естонії. Однак встигнути до початку спринту юніорок не вдалось, тому перша гонка етапу пройшла без українського представництва.

Однак планується, що на старт спринту юніорів наші спортсмени мають вийти.