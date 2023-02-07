Шість легкоатлетів з РФ отримали нейтральний статус та допуск до змагань Світової серії

Вони виступатимуть під нейтральним прапором.

Шість спортсменів з Росії отримали допуск до змагань Світової серії, повідомляє Sportarena.com.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) надала нейтральний статус стрибунам у висоту Нікіті Курбанову та Нікіті Аніщєнкову, стрибунам у довжину Артьому Чермошанскому та Данілу Чечелу, Максіму Пянзіну (спортивна ходьба) та марафонці Маріні Ковальовій.

Нещодавно під час Позачергової Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України члени НОК проголосували за можливий бойкот Олімпіади-2024, яка пройде у Парижі, у разі допуску на Ігри спортсменів з Росії та Білорусі.

У МОК вважають, що повна заборона на виступ російських та білоруських спортсменів є дискримінацією та суперечить Олімпійській хартії.

Організатори Олімпіади-2024 у Парижі заявили, що дотримуватимуться рішення МОК допустити росіян та білорусів до змагань під нейтральним прапором.

Проте, мер Парижа Анн Ідальго виступила проти участі росіян в Олімпіаді-2024.