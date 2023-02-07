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Лунін буде першим номером у "Реалі" на Клубному чемпіонаті світу

Куртуа не поїде до Марокко.

Лунін буде першим номером у "Реалі" на Клубному чемпіонаті світу
Фото: EPA/UPG

Чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" оголосив склад на Клубний чемпіонат світу, який стартував у Марокко.

У цьому списку не було голкіпера Тібо Куртуа. Бельгієць напередодні матчу Ла Ліги проти "Мальорки" (0:1) зазнав м'язової травми.

Таким чином, першим номером "бланкос" на цьому турнірі стає Андрій Лунін.

Зазначимо, що також у заявку не потрапили Карім Бензема, Лукас Васкес, Еден Азар, Ферлан Менді та Едер Мілітао.

Додамо, що "Реал" зіграє у півфіналі проти єгипетського "Аль-Ахлі" вже завтра, 8 лютого.

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