Лунін буде першим номером у "Реалі" на Клубному чемпіонаті світу

Куртуа не поїде до Марокко.

Чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" оголосив склад на Клубний чемпіонат світу, який стартував у Марокко.

У цьому списку не було голкіпера Тібо Куртуа. Бельгієць напередодні матчу Ла Ліги проти "Мальорки" (0:1) зазнав м'язової травми.

Таким чином, першим номером "бланкос" на цьому турнірі стає Андрій Лунін.

Зазначимо, що також у заявку не потрапили Карім Бензема, Лукас Васкес, Еден Азар, Ферлан Менді та Едер Мілітао.

Додамо, що "Реал" зіграє у півфіналі проти єгипетського "Аль-Ахлі" вже завтра, 8 лютого.