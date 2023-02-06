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Україна завоювала 8 медалей та 3-те загальнокомандне місце на молодіжному чемпіонаті Європи з карате

Чотири українці стали чемпіонами.

Україна завоювала 8 медалей та 3-те загальнокомандне місце на молодіжному чемпіонаті Європи з карате
Фото: karate.ua

На Кіпрі на 50-му кадетсько-юніорському та 11-му молодіжному (U21) чемпіонаті Європи з карате збірна України здобула 8 медалей (4 золоті, 2 срібні, 2 бронзові), повідомляє офіційний сайт Української федерації карате.

Чемпіонами стали Дарія Булай, Гела Кірія, Еліна Селеменєва та Максим Бугаєв.

Срібні медалі здобули Юлія Крот та Наталія Осадчук. Бронзові нагороди принесли Поліна Марченко та Олег Пащенко.

Збірна України за підсумками турніру зайняла третє загальнокомандне місце.

Зазначимо, що змагання пройшли за участі 1114 атлетів з 48 країн.

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