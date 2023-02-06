European Gymnastics не розглядатиме питання про допуск росіян та білорусів до турнірів

У Європейському гімнастичному союзі (European Gymnastics) прокоментували заяви Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливий допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

"У European Gymnastics минулими вихідними пройшло коротке обговорення цього питання. Прийшли до висновку, що на даний момент залишається чинним рішення від березня 2022 року, згідно з яким спортсменам з Росії та Білорусі не дозволяється брати участь у європейських змаганнях з гімнастики, включаючи чемпіонат Європ", - цитує заяву пресслужби European Gymnastics xsport.ua.

"Заяви МОК і FIG (Міжнародної федерації гімнастики), що прозвучали, занадто незрозумілі, щоб виносити якесь інше рішення. European Gymnastics запитала FIG, чи можуть вони зв'язатися з МОК для більшої ясності, і FIG повідомила, що обговорить цю тему на зустрічі 1 та 2 березня.

Виконком European Gymnastics має намір повернутися до обговорення питання про допуск, як тільки матиме чіткішу інформацію від МОК та FIG", - зазначено в заяві.