Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
ГоловнаСпорт

European Gymnastics не розглядатиме питання про допуск росіян та білорусів до турнірів

Європейський гімнастичний союз поки що залишив санкції в силі.

European Gymnastics не розглядатиме питання про допуск росіян та білорусів до турнірів
Фото: en.trend.az

У Європейському гімнастичному союзі (European Gymnastics) прокоментували заяви Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливий допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

"У European Gymnastics минулими вихідними пройшло коротке обговорення цього питання. Прийшли до висновку, що на даний момент залишається чинним рішення від березня 2022 року, згідно з яким спортсменам з Росії та Білорусі не дозволяється брати участь у європейських змаганнях з гімнастики, включаючи чемпіонат Європ", - цитує заяву пресслужби European Gymnastics xsport.ua.

"Заяви МОК і FIG (Міжнародної федерації гімнастики), що прозвучали, занадто незрозумілі, щоб виносити якесь інше рішення. European Gymnastics запитала FIG, чи можуть вони зв'язатися з МОК для більшої ясності, і FIG повідомила, що обговорить цю тему на зустрічі 1 та 2 березня.

Виконком European Gymnastics має намір повернутися до обговорення питання про допуск, як тільки матиме чіткішу інформацію від МОК та FIG", - зазначено в заяві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також