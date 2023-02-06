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40 країн виступлять проти допуску росіян до Олімпіади-2024, - НОК Польщі

Каміль Бортнічук зробив чергову заяву.

40 країн виступлять проти допуску росіян до Олімпіади-2024, - НОК Польщі
Каміль Бортнічук
Фото: wydarzenia.interia.pl

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти участі росіян та білорусів у літніх Олімпійських іграх-2024.

Як повідомив Бортничук, 10 лютого відбудеться зустріч міністрів спорту з близько 40 країн, у тому числі з ЄС, Великобританії, Австралії, Канади, Південної Кореї, Японії, де обговорюватиметься це питання.

"Безумовно, це буде жорстка позиція, яка протистоятиме участі представників Росії та Білорусі в Олімпійських іграх. Я дав би МОК шанс на саморефлексію, ще не притискаючи їх до стіни. Ми маємо час для цього. 

Ігри у середині наступного року. Замість того, щоби відразу принижувати партнерів, спочатку варто дати шанс на саморефлексію", - цутує Бортнічукаxsport.ua.

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