40 країн виступлять проти допуску росіян до Олімпіади-2024, - НОК Польщі

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти участі росіян та білорусів у літніх Олімпійських іграх-2024.

Як повідомив Бортничук, 10 лютого відбудеться зустріч міністрів спорту з близько 40 країн, у тому числі з ЄС, Великобританії, Австралії, Канади, Південної Кореї, Японії, де обговорюватиметься це питання.

"Безумовно, це буде жорстка позиція, яка протистоятиме участі представників Росії та Білорусі в Олімпійських іграх. Я дав би МОК шанс на саморефлексію, ще не притискаючи їх до стіни. Ми маємо час для цього.

Ігри у середині наступного року. Замість того, щоби відразу принижувати партнерів, спочатку варто дати шанс на саморефлексію", - цутує Бортнічукаxsport.ua.