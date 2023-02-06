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Президент Міжнародної федерації дзюдо заявив, що спорт "може бути посланцем миру та єдності"

Не можна не погодитись з Маріусом Візером.

Президент Міжнародної федерації дзюдо заявив, що спорт "може бути посланцем миру та єдності"
Маріус Візер
Фото: IJF

Президент Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріус Візер виклав свою позицію щодо ролі спорту.

Зокрема, 64-річний високопоставлений румунський функціонер заявив, що спорт не може бути розділений війною і політикою.

"Війна і політика не можуть поділити спорт і не можуть поділити нас. Спорт та релігія приносять найважливіші цінності суспільства, які просувають принципи поваги, солідарності та миру.

Спорт – це останній міст, який сьогодні у світових протистояннях може бути посланцем миру та єдності та працювати на примирення. Я бажаю, щоб дзюдо завжди було символом миру, символом єдності, солідарності та дружби в усьому світі", - цитує слова Візера, сказані під час відкриття турніру серії Grand Slam у Парижі, Іnside The Games.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував виключити спортсменів із Росії та Білорусі з міжнародного спорту, але нещодавно перейшов до "вивчення шлях" для їхнього повернення, потенційно відчиняючи для них двері змагатися на Олімпійських іграх наступного року у Парижі у нейтральному статусі.

Це викликало гнівну реакцію в Україні та обговорення можливого бойкоту країною, що роздирається війною, і деякими її європейськими союзниками, хоча МОК стверджує, що "переважна більшість" офіційних осіб з різних органів, з якими він консультувався, підтримують його позицію і попередив, що "бойкот є порушенням Олімпійської хартії".

Нагадаємо, Росію та Білорусь не допустили до чемпіонату світу-2022 з дзюдо.

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