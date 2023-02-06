За рахунок Цуренко українська "діаспора" у топ-100 рейтингу WTA знову збільшилася до квартету

Сьогодні Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опубліковала оновлений рейтинг.

У першій десятці не відбулося жодних змін. Найкращою в рейтингу є Іга Швентек із Польщі.

Першою ракеткою України продовжує залишатись Ангеліна Калініна, яка відкриває четвертий десяток світового рейтингу.

Дещо покращила свою позицію Марта Костюк. Але найсильніший ривок зробила Леся Цуренко, яка за рахунок виходу у фінал на турнірі WTA 250 у Хуахіні (Таїланд), зуміла знову увірватися до топ-100.

Таким чином, у першій сотні Україна знову представлена чотирма тенісистками.

Рейтинг WTA від 6 лютого:

(1). Іга Швентек (Польща) - 10485 (2). Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 6100 (3). Онс Жабер (Туніс) - 5210 (4). Джессіка Пегула (США) – 5000 (5). Каролін Гарсія (Франція) - 4645 (6). Корі Гауф (США) - 3992 (7). Марія Саккарі (Греція) - 3811 (8). Дарія Касаткіна (нейтральний статус) – 3380 (9). Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 2905 (10). Олена Рибакіна (Казахстан) - 2815

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