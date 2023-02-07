Верховна Рада звернулася до парламентів країн світу з проханням заборонити участь росіян у міжнародних змаганнях

І білорусам також.

Верховна Рада України проголосувала за звернення до парламентів країн світу щодо заборони участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, інформує Sportarena.com.

Звернення підтримало 324 депутати.

ВРУ також звернулася до Міжнародного олімпійського комітету, НОК країн світу та міжнародним спортивним федераціям.

Парламент просить заборонити участь росіян і білорусів до завершення збройної агресії РФ проти України, включаючи виведення військ зі всієї території України та вирішення питання компенсації РФ завданих Україні збитків.