Гвоздик повертається: названі дата бою та наступний суперник українця

Ексчемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) 11 лютого повернеться в ринг і проведе поєдинок проти аргентинця Хорхе Міранди (58-21, 22 КО), повідомляє Luckypunch.net.

Перший бій українського боксера після трирічної перерви кілька разів відкладався, але тепер остаточно були затверджені дата, місце та суперник.

Бій відбудеться у місті Помона (Каліфорнія, США) у шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Нагадаємо, що свій останній бій Гвоздик провів у жовтні 2019 року, зазнавши нищівної поразки технічним нокаутом у десятому раунді від росіянина Артура Бетербієва та втративши титул WBC.

У червні 2020 році український боксер повідомив, що завершив кар'єру.