У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
ГоловнаСпорт

Гвоздик повертається: названі дата бою та наступний суперник українця

"Канікули" Олександра тривали 3 роки.

Гвоздик повертається: названі дата бою та наступний суперник українця
Олександр Гвоздик
Фото: badlefthook

Ексчемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) 11 лютого повернеться в ринг і проведе поєдинок проти аргентинця Хорхе Міранди (58-21, 22 КО), повідомляє Luckypunch.net.

Перший бій українського боксера після трирічної перерви кілька разів відкладався, але тепер остаточно були затверджені дата, місце та суперник.

Бій відбудеться у місті Помона (Каліфорнія, США) у шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Нагадаємо, що свій останній бій Гвоздик провів у жовтні 2019 року, зазнавши нищівної поразки технічним нокаутом у десятому раунді від росіянина Артура Бетербієва та втративши титул WBC.

У червні 2020 році український боксер повідомив, що завершив кар'єру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також